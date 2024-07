Calcio | è nato lo IES Santa Veneranda Morazzini e Dini ambiziosi Vogliamo conquistare tanti tifosi pesaresi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Nella Sala Rossa del Comune di Pesaro, si è svolta la presentazione dello IES-, squadra che parteciperà al campiodi Seconda Categoria. Presenti Mario, patron e fondatore del, Simone, presidente dello Iese Arrigo Corsini, presidente uscente del. Dice Mario: "E’ un progetto di ampio respiro, innovativo che a Pesaro e dintorni ancora non si è visto. Inoltre lo IES-non si limiterà solo all’ambito agonistico, ma si impegnerà per far lavorare il centro sportivo di, fiore all’occhiello delle strutture sportive locali, tramite iniziative ed eventi". Arrigo Corsini, ormai ex presidente della Polisportiva, aggiunge: "Ilaveva l’esigenza di trovare forze nuove e giovani a livello dirigenziale e la richiesta è stata esaudita con quest’unione d’intenti con la IES".