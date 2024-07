Benevento disagi nell’erogazione idrica | il disappunto dall’Anicons

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoL’A.N.I.CONS. diesprime “e solidarietà per il graveo creato ai cittadini ed agli operatori commerciali delle zone interessate didalla chiusura notturna della fornitura dell’acqua proveniente dal Biferno che si sta prolungando anche nella odierna mattinata a dispetto degli annunci di ripristino dell’erogazione dell’acqua da parte della GESESA Spa, gestore del servizio idrico, che doveva avvenire alle ore 6:00, e poi con successiva comunicazione alle ore 8:00. Risulta evidente che il danno provocato ai cittadini diè enorme anche in considerazione delle elevate temperature e della impossibilità degli esercizi commerciali, in particolare i bar, di poter incominciare la giornata operativamente.