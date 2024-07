Vescovo visita speciale Che festa alla Locanda

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) Domenica scorsa, prima ancora della messa solennecattedrale della Madonna della Marina, l’arciGianpiero Palmieri, nuovoeletto anche della diocesi di San Benedetto, Ripatransone e Montalto Marche, si è recato per il pranzo nelladel Terzo settore Centimetro zero di Pagliare, insiemefamiglia, suscitando la felicità dei ragazzi che gestiscono il ristorante e di tutti i presenti, che si sono sentiti onorati della sua presenza. Un ospite davvero, ladell’arciè servita per far vivere un momento di profonda gioia e condivisione. I ragazzi si sono emozionati e hanno mostrato tutta la loro gratitudine alper questo suo interessamento. Uno di loro, Marino, festeggiava il compleanno e quindi la giornata ha acquisito un sapore completamente diverso.