L’Ozempic e i farmaci con semaglutide fanno perdere molto peso mantenendolo nel tempo Ma hanno pesanti effetti collaterali | i nuovi studi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Ormai da qualche, icontenenti– Ozempic e Wegovy della Novo Nordisk – sonoati per le loro potenzialità nella lotta contro il diabete e l’obesità e i loro pericolosi corollari. La sostanza, che agisce sui recettori del GLP1 (ormone gastrointestinale) e agevola la regolazione precisa della glicemia, è pure in grado di moderare il senso di sazietà, facilitando così il dimagrimento: una buona notizia in un’epoca in cui obesità e diabete di tipo 2 sono in preoccupante crescita. Due, promettentiL’ultimo in ordine di, uscito sul New England Journal of Medicine, ha rilevato la capacità delladi ridurre il rischio di gravi problematiche renali e di morte per cause cardiovascolari nei diabetici di tipo 2 con malattia renale cronica.