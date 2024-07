Il Terzo polo è tornato? Ci provano Costa e Marattin con la raccolta firme per non rassegnarci al bipolarismo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 2 luglio 2024) Carlo Calenda e Matteo Renzi ci hanno provato. Hanno federato i loro partiti per le elezioni politiche del 25 settembre 2022, hanno raggiunto anche un buon risultato sotto l’effigie dele, dopo qualche mese, la coabitazione si è rivelata impossibile. Fine del percorso unitario, tra le polemiche per la scissione dei gruppi parlamentari e le accuse più svariate, dai soldi per la Leopolda a questioni squisitamente caratteriali. Poi ci sono stati gli appuntamenti elettorali territoriali, fino alle Europee degli scorsi 8 e 9 giugno: la débâcle del mancato superamento della soglia di sbarramento ha mostrato che, scissi, i centristi non sono competitivi nelle urne. È da questo ragionamento che nasce l’operazione di Enricoe Luigi, anticipata da Open qualche settimana fa.