Equitazione | il Global Champions Tour 2024 aggiunge la tappa di Rabat

(Di martedì 2 luglio 2024) Il calendariodele dellaLeague di salto ostacoli, nell’ambito di uno degli eventi più importanti al mondo per quanto riguarda l’alla sua agenda ladi. I più grandi cavalieri e le più grandi amazzoni del mondo voleranno quindi in Marocco dal 18 al 20 ottobre per l’ultimain calendario della regular season della manifestazione, che seguirà peraltro l’evento di Roma, quello in programma però ben prima, dal 30 agosto all’1 settembre. “Siamo lieti di annunciare, come ultima aggiunta al Longines”, ha affermato Jan Tops, fondatore e presidente del circuito. “Questo segna un momento entusiasmante per il: l’espansione in una terra con un ricco patrimonio equestre e una base assai importante di appassionati.