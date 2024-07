Carlos Salcedo uccisa Paola sorella di 29 anni del calciatore | era una star della tv

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 2 luglio 2024)è unmessicano molto conosciuto nel suo Paese, con un passato anche in Serie A. Ora però è costretto ad affrontare una tragedia davvero inaspettata. Sua, molto conosciuta in Messico per il suo lavoro di moe presentatrice televisiva, è stata assassinata all’uscita da un circo. Gli inquirenti stanno indagando per cercare di capire cosa sia successo, ma il movente più probabile è quello di un tentativo di rapina finito male.Leggi anche: Si conoscono su Tinder e si incontrano al centro commerciale:denunciato. “Mi ha violentata” La notizia dell’omicidiodiè stata confermata dalla Procura Generale dello Stato del Messico (FGJEM). La ragazza aveva 29e presentava il programma ‘Líderes del Baño’.