Baracuta | l’evoluzione dell’heritage di un brand

(Di martedì 2 luglio 2024)è uno storicoinglese, fondato nel 1937 dai fratelli John e Isaac Miller a Manchester, inizialmente questo marchio si concentrava nella produzione di impermeabili, attività iniziata già nel 1912, sfruttando l’expertise tessile punto di forza della regione di appartenenza, l’impegno diper la qualità e l’innovazione è diventato presto un elemento fondamentale della sua narrativa. Famosissima è la “G9 Harrington Jacket” che ha dimostrato come l’attenzione per l’innovazione, l’eleganza e la funzionalità ha fatto di questoun’eccellenza assoluta resistente al passare del tempo, la G9 Harrington Jacket era stata pensata con il duplice scopo di proteggere i golfisti dalla pioggia e dal vento, studiata nei minimi particolari, dai dettagli tecnici come la mantellina “umbrella back vent” oppure l’innovativa chiusura lampo, per arrivare poi alla scelta dei tessuti, facendo diventare questo capo un’icona unica ed irripetibile che da quasi 90 anni mantiene vivo il proprio successo.