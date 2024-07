Willy’s Wonderland | Recensione Gameplay Trailer e Screenshot

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di lunedì 1 luglio 2024)– The Game trasforma brillantemente l’oscura atmosfera del cult movie omonimo in un avvincente gioco di tipo beat ‘em up in 2.5D. Ambientato nel sinistro Paese delle Meraviglie di Willy, il gioco pone i giocatori nei panni dell’Inserviente o di Liv, protagonisti determinati a sopravvivere alle minacce letali degli animatroni che infestano il luogo.La grafica, ispirata al retrogaming, cattura perfettamente l’estetica dei classici giochi a scorrimento laterale, immergendo i giocatori in un’esperienza visiva che richiama i migliori titoli del passato. Ogni fase è ricca di dettagli e pericoli unici, trasportando i giocatori attraverso gli angoli più oscuri e sinistri di