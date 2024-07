Trump | concessa all' ex presidente l' immunità parziale

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 1 luglio 2024) La Corte Suprema degli Stati Uniti ha concesso unapresidenziale a Donaldnel processo relativo all'assalto al Capitol, limitata solo agli atti ufficiali compiuti nell'esercizio dei suoi poteri costituzionali.è anche imputato per la gestione delle carte segrete di Mar-a-Lago e per il tentativo di ribaltare i risultati elettorali in Georgia. Secondo la Corte Suprema,non ha diritto all'per le azioni compiute a titolo personale. Questo permetterà al processo di andare avanti, anche se con ulteriori rallentamenti dovuti alla necessità di distinguere tra atti ufficiali e atti privati. .