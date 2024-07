Sanità Lombardia una nuova modalità per pagamento ticket e remind appuntamenti con l’app IO

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 1 luglio 2024) Milano - Sull'app IO, i cittadini lombardi potranno ricevere la conferma e ildegliprenotati dal primo luglio (sia tramite servizi web che call center), annullare la prenotazione e pagare ildelle prestazioni sanitarie. Regione, su invito del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il coinvolgimento di PagoPA, ha aderito all'iniziativa che integra questi servizi sull'app IO, diventando quindi Ente pilota. In autunno anche sull'App IO sarà possibile prenotare visite ed esami. "L'integrazione dei servizi sanitari nell'app IO - evidenzia il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per l'Innovazione Alessio Butti - rappresenta un passo significativo per migliorare l'accesso alle cure.