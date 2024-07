Non provate l’oil gritting di Tiktok non funziona Anzi si rischia solo di peggiorare la situazione | il monito della dottoressa Ines Mordente di Sos Acne

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) I punti neri sono un po’ come la polvere sui mobili: per quanto ci si possa impegnare, torneranno sempre. Non stupisce quindi che sia diventato virale un trucco per liberarsene in modo facile e indolore: massaggiando un olio sulla pelle. La tecnica si chiama oiled è ovunque sui social. Madavvero? E soprattutto: esiste un modo duraturo ed efficace per minimizzare l’aspetto dei pori dilatati? Come si formano i punti neri “I punti neri, volgarmente detti comedoni aperti, si formano prevalentemente dove c’è più materiale sebaceo che si deposita nei pori” spiega la, specialista in Dermatologia e Venereologia e protagonista del programma medical di Real Time Sos. “Quindi, sul viso, nella cosiddetta zona T che coinvolge naso e fronte.