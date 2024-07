I pericoli nascosti dei fiumi in Emilia Romagna i consigli dell’esperto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 1 luglio 2024) Modena, 1 luglio 2024 – Il fiume è bellissimo sicuramente da osservare ma per chi decide di tuffarsi si può trasformare purtroppo in una trappola mortale: mai sottovalutare i rischi. A spiegare quali siano i(e tanti) del fiume è Gianluca Ugoletti, responsabile della squadra sicurezza fluviale Le Nutrie del coordinamento Provinciale di Modena. Il fiume e il ‘rullo’ "Il fiume ha una infinità di: il più mortale, dove è rimasto probabilmente vittima l'ultimo ragazzo che stanno cercando nel reggiano è il 'rullo' che si forma in prossimità delle cascate artificiali. Si forma anche con pochissima acqua ma è potentissimo: crea come un vortice e una volta che vieni trascinato non ne esci, se non deceduto. C'è in quasi tutti i: per quello non bisogna entrare.