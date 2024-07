Elezioni Francia c' è il dato ufficiale | Le Pen e il suo RN superano il 33%

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 1 luglio 2024) L'estrema destra del Rassemblement National di Marine Le Pen, guidata dal giovane Jordan Bardella, si impone inal primo turno dellelegislative e potrebbe andare al potere, per la prima volta nella Quinta Repubblica. A tarda notte arrivano i risultati ufficiali del ministero dell'Interno: con il 33,1% dei voti, il Rassemblement National (RN) e i suoi alleati sono in vantaggio sulla coalizione di sinistra radunata nel Nouveau Front Populaire (NFP), che ha ottenuto il 28% dei consensi. Più indietro, sul terzo gradino del podio, c'è lo schieramento del presidente Emmanuel Macron, che si è fermato al 20%. I Repubblicani (destra), che non hanno stretto un'alleanza con il RN per questa chiamata alle urne, si sono attestati al 10%.