Balotelli e la serata a Lignano | Dopo un’Italia così la notizia è che sono ubriaco? Ma siamo seri…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 1 luglio 2024) Mariorisponde con un sorriso alle critiche ricevute per un video che lo mostra in condizioni precarie all’uscita da una discoteca diSabbiadoro, avvenuto poche orela sconfitta e l’eliminazione degli Azzurri da Euro 2024. Il calciatore aveva commentato la partita pubblicando il video di una sua iconica esultanza con la maglia della Nazionale.Leggi anche: Jannik Sinner e Anna Kalinskaya, a Wimbledon il primo scatto insiemerisponde alle critiche con una frecciatina Il suo sorriso, però, è carico di ironia e contiene una frecciatina riguardo alla deludente prestazione degli uomini di Spalletti contro la Svizzera. In una story su Instagram, il calciatore dell’Adana Demirspor afferma: “Ho visto il video in cui cado a terra con i miei amici, ci rotoliamo, saltiamo e corriamo”.