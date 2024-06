Sorbetto al melone | il mio dessert preferito dell’estate!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di domenica 30 giugno 2024) Ilalè ilperfetto. Fresco, digestivo, ritemprante, regala tanta soddisfazione al palato! Procuriamoci uncantalupo, dolce e maturo, profumatissimo e possibilmente da agricoltura biologica o del nostro orto, se siamo tanto fortunate da possederne uno! Sarà lui il grande protagonista di questa ricetta e dobbiamo sceglierlo con cura! Per profumarlo ulteriormente, possiamo aggiungere del liquore oppure della vaniglia. Che ne dite di prepararlo insieme per un brivido di piacere in questi giorni roventi!al: ingredienti e preparazione Per questa ricetta procuriamoci: 500 gr dicantalupo 150 gr di zucchero 200 gr di acqua Procedimento Prima di iniziare, riponiamo un recipiente di acciaio nel congelatore, sarà qui che metteremo il nostrouna volta pronto e deve essere gelidissimo per accelerare i passaggi di raffreddamento.