Roberta Capua lapidaria su Miss Italia le parole che non piaceranno a Patrizia Mirigliani

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 30 giugno 2024) Il covid e la pandemia hanno spazzato viae nonostantecontinui a crederci tantissimo, forse ha ragionenel trovare il concorso out of contest. Proprio lei che nel 1986 ha vinto a furor di popolo, fra le pagine di Libero ha dichiarato: “è un pezzo della storia del nostro Paese al quale io indubbiamente sarò sempre grata e resto molto legata perché mi ha dato davvero tantissimo, però oggi bisogna riconoscere che forse ha fatto il suo tempo e per questo sia un po’ passata di moda. Oggi le ragazze cercano una visibilità diversa attraverso il web. Vogliono fare tutte le influencer. Anche perché c’è da dire che i giovani non guardano proprio la tv. Glielo dico da mamma di un figlio adolescente.