La Spagna rimonta e affonda la Georgia

(Di domenica 30 giugno 2024) AGI - Laha battuto inlaper 4-1 negli ottavi di finale di Euro 2024 e si è aggiudicata la qualificazione ai quarti di finale, in cui incontrerà i padroni di casa della Germania in una super sfida che per alcuni è una sorta di finale anticipata. Dopo la paura iniziale dovuta al vantaggiono, arrivato al 18' per una autorete di Le Normand, le furie rosse pareggiano al 39' con un preciso tiro di Rodri. Al 51' il vantaggio dellarealizzato da Fabian Ruiz. Al 75' Nico Williams regala il terzo gol agli spagnoli, che poi arrotondano il punteggio all'83' grazie a Dani Olmo. L'altro quarto di finale già definito sarà quello tra Inghilterra e Svizzera. .