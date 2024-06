Gratta e vinci da 2 milioni | lo stanno provando tutti gratis

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 30 giugno 2024)pazzi per la rendita mensile in palio con la nuova Lotteria: vale la pena tentare, è. L’offerta deiera già incredibilmente variegata, ma un nuovo tagliando che ha debuttato nei giorni scorsi l’ha resa ancor più ampia. Si gioca sia fisicamente che online, ragion per cui non ci sono davvero scuse, nel caso in cui si voglia tentare la fortuna e sperare, fosse anche solo per una manciata di secondi, che qualcosa di bello possa accadere. Puoi giocare in modalità demo alla nuova lotteria istantanea (Instagram) – Ilveggente.itIniziamo col dire che la nuova lotteria istantanea in questione, introdotta con apposita determinazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, si chiama “Il turista per sempre”.