Avvistato lo yacht più costoso al mondo | ha 11 appartamenti e può ospitare fino a 25 persone Ecco a chi appartiene il Flying Fox

(Di domenica 30 giugno 2024) A Capri è statoil “Fox”, uno deglipiù costosi al. Si ipotizza che l’imbarcazione appartenga al miliardario fondatore di Amazon: Jeff Bezos, che già in precedenza è stato visto fare vacanze in Italia. Lui però non ha mai confermato. Il costo di questo gioiellino? Si parla di oltre mezzo miliardo di dollari. Il “Fox” è stato costruito nel 2019 nei famosi cantieri tedeschi Luen, Brema. Il design degli interni e degli esterni è stato affidato a due importantissimi studi di progettazione: Espen Øeino di Montecarlo e Mark Berryman di Lymington, Regno Unito. A bordo dellosi trovano 11 mini-, che possonoa 25, mentre i membri dell’equipaggio sono 54. Inoltre, piscina, Spa da 400 metri quadrati, tre cucine, quattro moto d’acqua e un tender, ovvero un’altra barca di supporto, che da sola, costa quasi 50milioni di dollari, il 10% dell’intera imbarcazione.