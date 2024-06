Ecco il Museo furioso | la Torre dell’Ariosto diventa un’opera d’arte multimediale | così l’ascensore panoramico porta alla Luna

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 giugno 2024) Una strada impegnativa quella che da Lucca conduce in Garfagnana, uno dei polmoni verdi dell’Italia centrale, condiviso da Toscana ed Emilia. Oggi terra accogliente e sorprendente, un tempo fu però inospitale, pericolosa, abitata da popolazioni fiere e irriducibili. Ed è proprio qui che il duca estense di Ferrara nel 1522 spedì Ludovico Ariosto – colui che sarebbe passatostoria come autore dell’Orlandoe uno dei letterati più influenti del Rinascimento – nelle vesti di governatore di questa porzione di terra difficile. Ariosto rimase in Garfagnana per tre anni, vivendo nella Rocca Ariostesca, oggi rinnovata, monumento simbolo di Castelnuovo di Garfagnana che deve il suo nome proprio al poeta. Da quasi 10 anni ha preso il via un imnte intervento, fortemente voluto dal Comune, di recupero e allestimento della Rocca, cheil nuovo complesso museale e polifunzionale intitolato: Il Palazzo di Atlante –della Rocca Ariostesca.