Basket l’Italia Under 17 perde in rimonta contro l’Argentina all’esordio nei Mondiali

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 29 giugno 2024) Esordio negativo per l’Italai17 in Turchia! Gli azzurri vengonoti nel finale dalndo 83-79, con la possibilità di rialzare subito la testa domani serai padroni di casa della Turchia.Alnon bastano i 20 punti di Maikol Perez, con Kropp che trascina i biancocelesti con 29 punti insieme ai 15 punti di Minzer. Avvio equilibrato di match (4-4), con gli Azzurri che alzano l’intensità e volano a +6 (8-14). Minzer accorcia per gli argentini (13-16), mapiazza due bombe in fila e mette pressione agli avversari (17-24). Tre liberi di Accorsi valgono il 19-27 alla prima sirena. Mattia Ceccato protagonista in avvio di primo quarto, con la bomba del +11 (22-33).non molla la presa e risale la china fino al -3 con Dominè (34-37), marisponde colpo su colpo e ritorna a +8 (36-44).