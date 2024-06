La rassegna Terre e immagini compie 10 anni | al via 9 spettacoli in 5 diversi comuni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 28 giugno 2024)Roveresche (PU) 28 giugno 2024 –10la– Racconti di uomini e di atmosfere”, nata da un’idea di Fabio Brunetti dell’associazione I Fanigiulesi, che ne cura la direzione artistica sin dalla prima edizione. Unadi musica, storie, teatro e altre forme artistiche che il primo anno si è svolta interamente a San Costanzo e che poi ha via via allargato i propri confini, tanto da coinvolgere in questo 2024 cinque, che ospiteranno le 9 tappe totali dell’iniziativa: Fratte Rosa, Monte Porzio, San Costanzo,Roveresche (al debutto) e Isola del Piano. L’evento La presentazione si è tenuta oggi negli spazi dell’Ipogeo di Piagge, alla presenza di Brunetti, dei sindaci Antonio Sebastianelli, diRoveresche, Domenico Carbone di San Costanzo, Marzio Massi di Fratte Rosa, dell’assessore alla cultura diRoveresche Claudio Patregnani e della consigliera con delega alla cultura di Monte Porzio Ombretta Ghironzi.