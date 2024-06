Un bagno di folla a Istanbul Mourinho è già il sultano del Fenerbahçe

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Josèha trovato una nuova platea da infiammare, e lo ha fatto ancora prima di arrivare al Fenerbahce per la presentazione di ieri. La squadra turca ha dato il benvenuto a, scrivendo sui social “Uno di noi“.è arrivato in città con un volo privato, per la presentazione di ieri alle 19 davanti a migliaia di tifosi. Prima aveva già pubblicato su Instagram un video girato direttamente dall‘aereo con una panoramica mozzafiato della città: "La mia nuova casa", aveva scritto, colorando il post con due cuori giallo-blu, i colori del Fenerbache quest‘anno è arrivato seconda alle spalle del Galatasaray. In bacheca il club diha 19 titoli nazionali. Con Mou cercherà la seconda stella, lui è sicuramente molto carico: "Questa maglia adesso sarà la mia pelle", ha detto incendiandola passione dei tifosi.