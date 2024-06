Simone Biles sfonda i 60 punti! Prima donna della storia vince gli Assoluti | messaggio lampante per le Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 3 giugno 2024)ha vinto i Campionati Statunitensi di ginnastica artistica per la nona volta in carriera, giganteggiando in maniera perentoria a Fort Worth (Texas, USA). La reginetta indiscussaPolvere di Magnesio si è imposta nel concorso generale individuale con il punteggio complessivo di 119.750: dopo il roboante 60.450 ottenuto nellagiornata di gara (re il muro dei 60con il codice in vigore da tre anni), la fuoriclasse di Columbus ha stampato uno squillante 59.300 sul secondo giro completo e ha potuto fare festa. La 27enne, che un paio di settimane fa si era imposta agli US Classic al rientro in gara dopo otto mesi dall’ultima apparizione in pubblico (i trionfali Mondiali di Stoccarda a inizio autunno), ha ribadito di essere in uno stato di forma semplicemente sensazionale e di essere la ginnasta più forte in circolazione a livello globale.