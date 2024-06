Milan duro attacco di Deschamps | Cardinale non rispondi? Silenzio imbarazzante

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 3 giugno 2024)del ct della Francianei confronti dele la dirigenza restano ancora una volta inDal ritiro con la nazionale francese Didierha parlato di Giroud, del futuro di Theo ma soprattutto ha criticato a viso aperto il. Il ct dei Blues ha infatti detto: Organizzare una tournée in Australia in pieno ritiro della nazionale, non è molto simpatico Unfrontale quello del commissario tecnico francese a cui però non è seguita nessuna risposta da parte del Diavolo. Come sempre, infatti, la dirigenza delha deciso di rimanere in, senza rispondere a critiche e accuse. Un atteggiamento passivo e asettico che comincia a stare stretto al mondo rossonero, che vorrebbe vedere più grinta e cattiveria proprio a partire da, Scaroni, Ibrahimovic, Furlani e Moncada.