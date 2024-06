Le Iene ultimo appuntamento stagionale | ospiti e anticipazioni di martedì 4 giugno 

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 3 giugno 2024) “Le” torna con l’: ecco glie lediDomani,4 giugno, in prima serata su Italia1,con “Le” condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Tra gliin studio: il cantante rap G-Max del gruppo ‘Flaminio Maphia’. Nella puntata: Giulio Golia e Francesca Di Stefano ripercorrono il caso del massacro di Ponticelli, con una nuova esclusiva testimonianza. Condannati per la terribile storia di due bambine seviziate, violentate e uccise nel 1983 a Napoli, Ciro Imperante, Giuseppe La Rocca e Luigi Schiavo potrebbero essere vittime di uno dei più clamorosi errori giudiziari della storia italiana. Veronica Ruggeri torna a parlare di una presunta frode alimentare, e non solo, con il caso di una nota catena di ristoranti in Italia che promette di servire ai propri clienti carne esotica di bisonte, di zebra o di cammello.