Dalma Maradona | A Napoli la gente se mi riconosce si inginocchia e piange

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 3 giugno 2024): «Alase misi» “La figlia di Dio vive a Nunez, un quartiere elegante a nord di Buenos Aires.ha messo in scena il suo rapporto con tanto padre in una serie di documentari usciti alla fine del 2023, e poi in un’opera teatrale sotto forma di “dichiarazione d’amore” (2012) e con un’autobiografia “catartica” del 2013. “Mi manca terribilmente”, dice a L’Equipe. “È onnipresente nella mia vita quotidiana. Fuori lo vedo ovunque: dipinto su un muro, stampato su un vestito, tatuato su un corpo… Sono tornata ada poco e lasiva davanti a me, in lacrime,ndomi. Questo amore mi aiuta a elaborare il lutto, come il lavoro svolto con il mio terapista.