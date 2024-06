Bucine I vertici del Pd chiariscono | l’unica lista di centro sinistra è quella di Paolo Nannini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024) Arezzo, 03 giugno 2024 – Nei giorni scorsi, a Levane, si è svolto un incontro organizzato dalladi"Per una Comunità Attiva", con il Segretario Regionale del PD Toscana, Emiliano Fossi, e la Segretaria Provinciale del PD Arezzo, Barbara Croci. Durante l'iniziativa, sono stati evidenziati i valori fondamentali che distinguono questadagli altri schieramenti "composti da destre e civismi non ben definiti". Il Segretario Regionale Emiliano Fossi ha puntualizzato alcuni aspetti. "C'è una bella differenza fra chi ha costruito un programma basato sul confronto e chi lo ha imposto dall'alto ai cittadini - ha detto - Quindi, l'8-9 giugno, bisogna votare 'Per una Comunità Attiva -Sindaco'." Fossi ha ribadito l'importanza di sostenere un progetto, dove il Partito Democratico ne fa da barie collante, che ha come punto centrale il dialogo e la partecipazione attiva della comunità.