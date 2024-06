Adele interrompe il concerto per un commento omofobo di un fan | Sei ridicolo

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 3 giugno 2024)ha rimproverato uno spettatore di un suoche aveva detto ad alta voce “il Pride fa schifo”. L’episodio è avvenuto sabato scorso e nelle scorse ore è diventato virale sui social un video in cui si vede l’artista rispondere per le rime al suo “fan”. Non appena il pubblico ha capito cosa stesse succedendo, si è infatti armato di smartphone per fare un video alla risposta della cantante britannica: “Sei venuto al mio c***o di spettacolo per dire che il Pride fa schifo? Sei”, le parole diche ha quindi fermato ilper chiudere quella spiacevole parentesi aperta dallo spettatore. “Se non hai niente di carino da dire, allora stai zitto”. Parole accolte dagli applausi del pubblico del Caesars Palace’s Colosseum di Las Vegas.