Il ritorno di Mourinho | ecco il Sultan One Tenterà una nuova impresa col Fenerbahce grande decaduta a secco di scudetti da 10 anni

(Di domenica 2 giugno 2024) Joséa Istanbul: il Bosforo rischia lo tsunami.alla guida delper due stagioni – nel contratto c’è una clausola di uscita in caso di chiamata della nazionale portoghese – apre una finestra sul campionato turco: si annunciano giorni di fuoco nella parte asiatica della capitale. Ilè riuscito nell’di non vincere l’ultimo campionato, pur avendo totalizzato 99 punti e incassato una sola sconfitta: ha chiuso alle spalle dell’eterno nemico, il Galatasaray, approdato a quota 102. Il Fener ha un seguito impressionante in patria – il 35% dei tifosi -, una buona base di fan in Azerbaigian e a Cipro Nord, il record di campionati turchi (28) in bacheca, ma è a sdal 2014. Nell’ultimo decennio ha conquistato solo una Coppa nazionale (2022-2023).