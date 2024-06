I Soliti Ignoti sul Nove a settembre con Amadeus La Rai si fa beffare ancora

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di domenica 2 giugno 2024)(da Raiplay) La notizia era nell’aria. Nella sua nuova casa mediatica, ilcondurrà I. A ufficializzarlo è Laura Carafoli, responsabile dei contenuti Sud Europa del gruppo Warner Bros. Discovery, che in un’intervista a Repubblica conferma: “Adebutta con Identity, il format noto in Italia come I. Una prima discesa in campo con un prodotto che parla a tutti”. Oltre al danno, la beffa per la Rai che perde il conduttore di punta e si fa scippare uno dei format di maggiore successo degli ultimi anni per il quale pare avessero un’opzione, fatta scadere in maniera inconsapevole prima che si paventasse l’addio di. Banijay ha così fatto in modo che il formato si ricongiungesse adsenza temere contraccolpi da parte della Rai, vista la posizione di forza data dai diritti di Affari Tuoi e L’Eredità.