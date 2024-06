Festa della Repubblica Mattarella | Da parata militare stima e fiducia del popolo italiano per istituzioni

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 2 giugno 2024) “A conclusionecerimonia che ricorda la data fondativa, desidero esprimerle il mio compiacimento per il contributo dato dalle donne e dagli uominiDifesa al pieno successomanizione. Le Forze Armate, anche in questa circostanza, hanno confermato lo spirito e le motivazioni che animano il loro quotidiano impegno al servizio del Paese per la tutelacollettività e per lo svilupposocietà, in coerenza con il dettato costituzionale”. Lo scrive il Presidente, Sergionel messaggio inviato al ministroDifesa, Guido Crosetto, al termine. “I sentimenti diche ilnutre nei confronti dellee l’affetto nei confronti delle donne e degli uomini in uniforme -prosegue il Capo dello Stato- si sono espressi in modo significativo.