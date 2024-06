Verso Euro 2024 | non siamo i favoriti ma…

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di sabato 1 giugno 2024) Roma, 1 giu – Neanche il tempo di concludere la stagione – per così dire – ordinaria che è già tempo di pensare all’undicesima spedizione continentale della nostra amata Italia. Martedì al Dall’Ara di Bologna gli azzurri faranno le prove generali per: oggi vi spieghiamo perché in Germania non partiamo come. Ma qualche soddisfazione, insomma, potremmo sempre togliercela. Andiamo nel dettaglio. Le stelle di Francia e Inghilterra Ultimi risultati (la bellissima finale iridata del dicembre 2022, un girone di qualificazione polverizzato) e profondità della rosa – oltre ai “nostri” Maignan, Pavard, Theo Hernandez, Rabiot e Thuram può bastare citare un certo Mbappé. Quanto basta per considerare la Francia vice-campione del mondo come squadra da battere in terra teutonica.