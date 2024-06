Si sblocca la nuova social card | ecco importo sconti e beneficiari

Leggi tutta la notizia su ilsole24ore

(Di sabato 1 giugno 2024) Sarà presentata il 6 giugno, ma er la consegna bisognerà aspettare il mese di luglio. Disponibii 650 milioni. Ladovrebbe andare a più famiglie rispetto all’anno scors: 100 mila extra nelle stime, 1,3 milioni in tutto. E l’caricato salire a 460 euro a famiglia: oltre ai 382,50 euro già previsti per l’acquisto di generi di prima necessità , infatti, si aggiungeranno 77,20 euro previsti dal bonus benzina (per acquisto di carburanti o abbonamenti per il trasporto pubblico locale). Ma grazie ai 50 milioni avanzati l’anno scorso perché non richiesti o non spesi, l’finale potrebbe essere anche maggiore.