Salvini a Milano | Speriamo che vinca Trump Con Schlein all’opposizione governeremo 30 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 1 giugno 2024) Europa sovrana, pacifista, cristiana, governata dalla destra insieme a Marine Le Pen, contro le auto elettriche, contro la farina di insetti, alleata con Donald. È questa, in estrema sintesi, l’idea che Matteoha espresso sabato pomeriggio dal palco della Lega in piazza Duomo a, nel comizio in vista delle elezioni europee dell’8 e 9 giugno. Presenti circa 300 persone. Poco prima di lui, aveva parlato il generale Roberto Vannacci, che dal palco ha evocato ancora una volta la Xª Mas, l’unità militare – idolatrata dai gruppi neofascisti – che tra il 1943 e il 1945 fu responsabile di fucilazioni, torture, rastrellamenti e saccheggi. Il segretario della Lega ha iniziato il suo intervento ringraziando Bossi, Fini e Maroni “per averci regalato il sogno dell’autonomia” e ricordando “un altro grande italiano, per trent’diffamato, perseguitato e aggredito qui in piazza Duomo: grazie a Silvio Berlusconi, la cui eredità abbiamo il dovere di portare avanti”.