Informazione scienza e metodo scientifico fra Karl Popper e Claude Shannon

(Di sabato 1 giugno 2024) Credo che sia esperienza comune a molti l’interlocuzione con persone che, lontane dalla condivisione di porzioni anche piccole di conoscenza scientifica, ma soprattutto dei suoi metodi e del suo significato, esprimono una sostanziale delusione nei confronti del tipo di conoscenza che da essa scaturisce, perché la ritengono insufficiente in quanto mai certa. Ho già spiegato su queste pagine perché, lungi dall’essere un difetto, il tipo di certezza statistica – o per meglio dire il tipo di confinamento del grado di incertezza, mediante statistica esperimentale – è precisamente il vantaggio che consente alladi evolvere e migliorare, invece di rimanere immota di fronte a fatti nuovi o alla scoperta di errori, come avviene per la pseudo, il pensiero magico o la religione.