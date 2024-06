Granuli e microgranuli che levigano rinnovano rivitalizzano Ecco perchè farsi uno scrub è una buna idea ora

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 1 giugno 2024) Locorpo? È un rituale esfoliante che si rivela una vera cura anti-invecchiamento per la pelle del corpo. Facile utilizzarlo, ottimadedicaric qualche minuto nel weekend. Davvero per tutte le pelli. Vediamo come si usa questo grande classico del beauty case. Come idratare il corpo in estate: istruzioni per l’uso X Leggi anche › Fitness, quali discipline scegliere in base alla forma (e alle esigenze) del corpo › Creme corpo effetto freddo.