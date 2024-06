Blocco treni Bologna – Milano oggi | ritardi e cancellazioni Ecco cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) Parma, 1 giugno 2024 –deidalle 11,15 sulla lineain seguito a un guasto della linea elettrica. Al lavoro ci sono i tecnici ditalia intervenuti sul posto ma a seguito della sospensione si registranofino a 120 minuti e i convogli potranno subire variazioni e, in particolare sul fronte dei regionali. A tale riguardo sono state attivate corse con bus tra Piacenza e Castelguelfo, tra Fidenza e Reggio Emilia e tra Parma e Suzzara. Il guasto arriva in una vera e propria giornata da dimenticare. In mattinata, questa volta sulla linea Alta velocitàla circolazione era stata rallentata in direzione, dalle 8.40 fino alle 10.05 in prossimità di Piacenza per un inconveniente tecnico poi riparato dai tecnici di Rfi.