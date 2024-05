Criscitiello provoca De Laurentiis | Dietro Manna e Conte c’è un altro ex Juve!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Antonioè sempre più vicino al Napoli. L’analisi di Michelesul futuro dell’allenatore italiano. Il Napoli è pronto a ripartire da Antonio. Dopo mesi di trattative, il club azzurro è pronto ad ingaggiare l’allenatore italiano. Quest’ultimo ripartirà proprio dall’Italia, la terra che gli ha permesso di diventare grande nel mondo del calcio. Dopo una stagione deludente, l’exntus è stato visto come l’uomo adatto da cui ripartire. Infatti, la società proverà a cancellare in modo veloce le delusioni degli ultimi mesi, tornando a competere ad alti livelli in Italia e non solo. Gli azzurri non prenderanno parte alle competizioni europee, ma ciò nonostante, Antonioè pronto ad accettare. L’allenatore è sicuro che la Campania sia il posto giusto da cui ripartire.