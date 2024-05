La festa dell’inclusione | Regaliamo un sorriso ai bambini in difficoltà

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 26 maggio 2024) Togo - Joy of life fa il bis e torna all’insegna della solidarietà esociale al Parco Novi Sad. "Finalmente anche quest’anno proponiamo Togo un evento che ha lo scopo di regalare une ragazzi in", ha dichiarato Angelo Fuggiano, ideatore e organizzatore dell’evento. La Società Italiana per i Disturbi del Neurosviluppo ha presentato quest’anno un disegno di legge per il riconoscimento dell’utilità della moto terapia per rendere più positiva l’esperienza dell’ospedalizzazione e per contribuire al percorso riabilitativo die ragazzi in. "L’importanza di questo evento è in primis quello di creare una rete tra istituzioni e associazioni che in ambito territoriale si occupano di cultura della disabilità e che favoriscono l’ inclusione. Modena è particolarmente sensibili alla cultura della disabilità e questa manizione, ancora una volta, sottolinea come la diversità sia una ricchezza di cui dobbiamo trarre beneficio", ha affermato Giacomo Guaraldi, delegato del Rettore alla disabilità e ai Dsa dell’Università modenese.