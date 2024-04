Maximilian Nisi - curiosità e vita privata dell’attore

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 25 aprile 2024)attualmente è impegnato nei teatri italiani con lo spettacolo A Spasso Con Daisy al fianco di Milena Vukotic e Salvatore Marino. Oggi l’attore ed il resto del cast della commedia ispirata al film di Bruce Bereford in scena al Teatro Quirino di Roma dal 30 aprile, saranno ospiti della quarta puntata settimanale de La Volta Buona, talk condotto da Caterina Balivo in onda su Raiuno. Nato a Faenza nel 1970, si trasferisce a Torino dove appena ventenne viene ammesso alla Scuola del Teatro d’Europa di Milano diretta da Giorgio Strehler, dove tre anni più tardi consegue il diploma da attore. Nel 1995 si trasferisce a Roma per seguire il Corso di Perfezionamento per Attori presso il Teatro di Roma, diretto da Luca Ronconi. Significativo è stato l’incontro con il greco Terzopoulos, sotto la cui regia interpreta il ruolo di Emone ...