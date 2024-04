filamenti | Neve Shalom Wahat al-Salam - la pace si impara

(Di mercoledì 24 aprile 2024)al-significa «Oasi della» in ebraico e in arabo. È una comunità che ha sede in Israele, dove convivono ebrei e palestinesi di cittadinanza israeliana, fondata sulla visione della coesistenza pacifica e della comprensione reciproca tra i popoli. Quest’esperienza, raccontata da Rosita Poloni, rappresentante dell’Associazione Italiana Amici dial-, ci offre un esempio di speranza e di resistenza alla narrazione secondo cui la violenza sia l’unica strada per risolvere i conflitti

