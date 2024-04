Di Pietrantonio | Nei miei personaggi la fragilità della società in cui viviamo

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 20 aprile 2024) La scrittrice in gara al premio Strega con 'L'età fragile' per la seconda volta Laindagata in tutte le sue differenti declinazioni. Una debolezza che unisce le generazioni, da quelle più giovani a quelle più adulte, e che diventa la condizione prevalente nella nostra quotidianità. Una debolezza che si tocca con mano nelle relazioni