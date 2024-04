LIVE F1 - GP Cina 2024 in DIRETTA | Red Bull impressiona in SQ - Leclerc più veloce di Sainz

Leggi tutta la notizia su oasport

9.49 L'inizio del SQ2 è stato rinviato di qualche minuto per spegnere un principio di incendio accesosi come in FP1 sull'erba vicino ad un cordolo. La sessione comincerà comunque alle 9.54, ma sembra che la pioggia sia ormai in agguato! Di seguito la classifica finale del SQ1: 1 Sergio PEREZ RedRacing1:36.110 1 2 Lando NORRIS McLaren+0.274 1 3 Max VERSTAPPEN RedRacing+0.346 1 4 CharlesFerrari+0.427 1 5 Oscar PIASTRI McLaren+0.432 1 6 CarlosFerrari+0.609 1 7 Fernando ALONSO Aston Martin+0.773 1 8 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.814 1 9 Lance STROLL Aston Martin+0.851 1 10 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.923 1 11 Valtteri BOTTAS Kick Sauber+1.002 1 12 Lewis HAMILTON Mercedes+1.071 2 13 George RUSSELL Mercedes+1.200 2 14 ...