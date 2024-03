Il coraggio di Kate Middleton | così è diventata Regina d’Inghilterra

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 23 marzo 2024) I giornali di oggi ovviamente raccontano la vicenda diche ha rivelato in un video di avere un cancro. Una notizia che sarebbe stata clamorosamente più evidente se non ci fosse stato l’attentato a Mosca. Ovviamente molti degli articolo odierni speculano su quale sia la specifica malattia contro cui combatte la principessa del Galles, con quella specie di idea malata di spiare attraverso il buco della serratura una donna famosa che purtroppo si è ammalata. Devo dirvi la verità: il pezzo di Valeria Braghieri sul Giornale è scritto molto bene e riesco a rispecchiarmici quando descrive le sensazioni trasmesse dall’imperfezione di quel video. Leggi anche:, il furto della cartella clinica, i figli: perché parlare ora del cancro?oggi appare come una donna forte, cui la malattia ha levigato gli ...