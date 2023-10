Sinner | Panatta | “Contento per Jannik | ora mi supererà” -Video

(Di martedì 3 ottobre 2023) (Adnkronos) – "Sonochemi abbia raggiunto. E sarò piùquando mi, perché mi". Adrianorende omaggio a, che oggi ha battuto Carlos Alcaraz nella semifinale del torneo Atp di Pechino e raggiungendo il quarto posto nella classifica Atp, un risultato ottenuto sinora nel tennis italiano solo danel 1976. "ha battuto, anzi ha preso proprio a 'pallate' Carlos Alcaraz a Pechino ed è in finale, ma soprattutto ha raggiunto il numero 4 della classifica mondiale, come feci io tanti anni fa, e mi ha eguagliato. Non ci crederete ma sono molto, per lui perché è un bravissimo tennista e mi dicono che è anche un bravissimo ragazzo, ...

Jannik Sinner è nella storia del tennis italiano . L'altoatesino ha battuto Carlos Alcaraz in semifinale a Pechino, accedendo così all'ultimo atto ...

Vola in finale del China Open Jannik Sinner , che in semifinale ha battuto lo spagnolo Carlos Alcaraz in due set, con il punteggio di 7-6(7/4), 6-1. ...

ROMA - Un successo storico per Jannik Sinner quello ottenuto nella semifinale dell'Atp di Pechino contro Carlos Alcaraz , perché consentirà ...

L'azzurro in finale a Pechino diventa il numero 4 del mondo, come Adriano nel 1976 “Sono contento che Sinner mi abbia raggiunto. E sarò più contento ...

ROMA - Un successo storico per Jannikquello ottenuto nella semifinale dell'Atp di Pechino contro Carlos Alcaraz , perché ...storia del tennis italiano era riuscito a fare solo Adriano. ...... quello di Adrianonel 1976, se si fa riferimento all'era Open iniziata nel 1968. Prima, ... La gara diIl primo set non comincia sotto i migliori auspici per Jannik con Alcaraz che gli ...

Panatta e l'elogio sui social a Sinner dopo la vittoria su Alcaraz Corriere dello Sport

Sinner batte Alcaraz a Pechino ed è nella storia: n. 4 del mondo come Panatta nel ‘76 la Repubblica

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Grande impresa di Jannik Sinner nella semifinale dell'ATP 500 di Pechino. Sul cemento cinese, l'italiano classe 2001 ha battuto lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.2 al mondo) per 7-6(4) 6-1 in un'ora e 57 ...