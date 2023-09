Ricky Starks | “Mi manca CM Punk”

(Di mercoledì 27 settembre 2023) All’inizio di questo mese, CMè stato licenziato dalla AEW in seguito a una situazione molto incresciosa verificatasi nel backstage di All In, quando il Second City Saint sarebbe venuto alle mani con Jack Perry coinvolgendo anche il patron della compagnia, Tony Khan. Ovviamente, la notizia ha lasciato di sasso i fan di tutto il mondo e non solo, perché anche i colleghi disono rimasti molto sorpresi dalla situazione. Tra i wrestler più “legati” all’ex campione c’è sicuramente, che proprio nei mesi precedenti al licenziamento aveva avuto un feud con lui. Il commento The Absolute, su X, ha pubblicato una foto proclamandosi il “volto” di Collision. Un fan, quindi, ha chiesto un commento sulla situazione dial quale l’ex FTW Champion ha risposto dicendo che il ...

Salvo cambiamenti dell’ultima ora, CM Punk dovrebbe saltare All Out per via della sospensione comminatagli dalla AEW dopo quanto accaduto a ...

Secondo fonti abbastanza autorevoli, l’angle in programma stanotte a Collision tra Ricky Starks e Ricky Steamboat non porterà ad uno scontro ...

Come vi abbiamo riportato, Tony Khan ha deciso di licenziare per giusta causa CM Punk. La notizia ha fatto il giro del mondo suscitando ...

ALL OUT è ormai agli archivi e fra i tanti buonissimi match c’ha abbiamo visto uno dei più apprezzati dai fan è stato il No Disqualification ...

