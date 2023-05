Salerno | collaborazione ASL Ruggi e Rete Ictus

Leggi su zon

(Di lunedì 29 maggio 2023) Continua il processo di integrazione tra l’AOU San Giovanni di Dio ed’Aragona die L’ASL, dopo i già intrapresi e attivi percorsi inerenti alla presa in carico del paziente in dimissione protetta a domicilio, oncologico terminale, affetto da Sla e Frattura del Femore. Due giorni fa, è stato raggiunto un altro importante risultato dal tavolo integrato, composto dalle due Aziende, e coordinato dai dott.ri Fernando Chiumiento e Renato Saponiero, che ha avuto lo scopo di migliorare l’erogazione delle attività assistenziali nell’ambito dellaTempo Dipendente per la tempestiva presa in carico del paziente affetto da. L’intesa tra le parti, ha stabilito il collegamento bidirezionale del sistema RIS-PAC, che consente l’espletamento di consulenze interventistiche, con ...