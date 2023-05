Inzaghi | «Temevo questa partita! Era da vincere a tutti i costi»

Leggi su inter-news

(Di sabato 27 maggio 2023)può gioire: l’Inter è qualificata alla prossima Champions League! Nel post partita contro l’Atalanta, su Inter TV, l’allenatore esulta per il traguardo raggiunto. IL COMMENTO DEL TECNICO – Simonepuò sorridere dopo Inter-Atalanta 3-2: «Sono molto soddisfatto, ho fatto i complimenti ai ragazzi perché sono stati grandiosi. Sono stanco io, figuriamoci loro, mi sono stretto nell’abbraccio al terzo gol perché se lo meritavano. Era una partita importantissima per noi, i nostri tifosi e la nostra società: dovevamo raggiungere la Champions League ini modi. Siamo partiti fortissimo, i primi venticinque minuti molto bene, poi loro sono venuti fuori ma siamo stati bravissimi a non rischiare niente. Una grande partita e una vittoria strameritata.partita, la volevo ...